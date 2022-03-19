Гвардиола о Холанде: Трансферное окно откроется в конце сезона, и много что может произойти

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о возможном переходе в клуб нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда:

"С тех пор как я здесь, каждые месяц-другой люди говорят о том, что мы подпишем 50 новых игроков. Сейчас я не могу говорить об игроке, которого здесь нет.

Он игрок "Дортмунда", а нам предстоит тяжелая серия игр. Трансферное окно откроется в конце сезона, и много что может произойти.

Может я и обмолвился однажды за год о том, что клубу нужен нападающий на ближайшие пять, шесть, семь лет. Но я не тот человек, который объясняет успехи и неудачи отсутствием страйкера".

Главными претендентами на Эрлинга Холанда считаются "Манчестер Сити", "Реал Мадрид" и "Барселона".