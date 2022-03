Кубок Англии. Кристал Пэлас - Эвертон 4:0. Орлы в полуфинале 

"Кристал Пэлас" вторым полуфиналистом Кубка Англии, разгромив "Эвертон" Фрэнка Лэмпарда и Виталия Миколенко. Украинец в очередной раз остался в запасе, и в итоге так и не появился на поле. Вряд ли его появление что-либо могло изменить.

"Эвертон" хорошо провел только стартовые 15 минут. "Кристал Пэлас" выглядел разобранным, действовал хаотично и нервно. Но интересно, что стало фактором перелома в игре. Это травма Эндроса Таунсенда, экс-игрока "Кристал Пэлас". Опытный вингер на ровном месте неудачно приземлился на газон после игрового эпизода, и ему несколько минут оказывали помощь.

После возобновления игры команды как будто подменили. "Эвертон" потерял дисциплину, появились разрывы между линиями, что только и нужно было "Кристал Пэлас". Демонстрацией целенаправлености и изощренной техники игроков "Пэлас" стал первый гол в ворота Пикфорда. Олисе удалось заработать угловой после не самого удобного паса Галлахера, первую подачей с корнера игрок "Пэлас" едва не закрутил мяч в ворота, во второй попытке подача точно пошла на голову Гэхи.

Второй гол - результат командного взаимодействия. Эзе на Заа, прострел, Матета сыграл на опррежение. Все быстро и красиво.

