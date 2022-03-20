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Кубок Англии. Кристал Пэлас - Эвертон 4:0. Орлы в полуфинале
Кристал Пэлас разгромил ирисок и сыграет на Уэмбли
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" вторым полуфиналистом Кубка Англии, разгромив "Эвертон" Фрэнка Лэмпарда и Виталия Миколенко. Украинец в очередной раз остался в запасе, и в итоге так и не появился на поле. Вряд ли его появление что-либо могло изменить.
"Эвертон" хорошо провел только стартовые 15 минут. "Кристал Пэлас" выглядел разобранным, действовал хаотично и нервно. Но интересно, что стало фактором перелома в игре. Это травма Эндроса Таунсенда, экс-игрока "Кристал Пэлас". Опытный вингер на ровном месте неудачно приземлился на газон после игрового эпизода, и ему несколько минут оказывали помощь.
После возобновления игры команды как будто подменили. "Эвертон" потерял дисциплину, появились разрывы между линиями, что только и нужно было "Кристал Пэлас". Демонстрацией целенаправлености и изощренной техники игроков "Пэлас" стал первый гол в ворота Пикфорда. Олисе удалось заработать угловой после не самого удобного паса Галлахера, первую подачей с корнера игрок "Пэлас" едва не закрутил мяч в ворота, во второй попытке подача точно пошла на голову Гэхи.
Второй гол - результат командного взаимодействия. Эзе на Заа, прострел, Матета сыграл на опррежение. Все быстро и красиво.
Pick that out ????@Matetajphilippe with the first time finish for @CPFC!#EmiratesFACup pic.twitter.com/EdSq5DO2ur— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2022
Перерыв между таймами не мог "Эвертону" организоваться и переломить игру. Не помогли и замены - вместо двух защитников на поле вышли игроки атаки. В конечном итоге "ириски" пропустили еще дважды. Заа добил мяч в ворота после удара Олисе в штангу, а точку в матче поставил Хьюз.
How do you explain this one? ????#CPFC | #EmiratesFACuppic.twitter.com/PnVrjWdOXm— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 20, 2022
"Эвертон" сосредотачивает свои усилия на борьбе за выживание, "Кристал Пэлас" сыграет на "Уэмбли" в полуфинале Кубка Англии. Большое и абсолютно заслуженое достижение команды Патрика Виейра.
Кубок Англии, четвертьфинал. Лондон, "Селхерст Парк"
"Кристал Пэлас" - "Эвертон" 4:0
Голы: Гэхи 25, Матета 41, Заа 79, Хьюз 87
"Кристал Пэлас": Батлэнд - Клайн, Андерсен, Гэхи, Митчелл - Галлахер, Куяте (Хьюз 84) - Олисе (Бентеке 84), Эзе (Миливоевич 71), Заа - Матета (Эдуар 71)
"Эвертон": Пикфорд - Холгейт, Кин, Годфри - Кенни (Калверт-Льюин 46), Дукуре, Гомеш, Коулмэн (Ивоби 73) - Гордон, Ришарлисон, Таунсенд (Грэй 17)
Предупреждения: Гордон 62, Гомеш 64
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