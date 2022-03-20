Кубок Англии. Кристал Пэлас - Эвертон 4:0. Орлы в полуфинале 

"Кристал Пэлас" вторым полуфиналистом Кубка Англии, разгромив "Эвертон" Фрэнка Лэмпарда и Виталия Миколенко. Украинец в очередной раз остался в запасе, и в итоге так и не появился на поле. Вряд ли его появление что-либо могло изменить.

"Эвертон" хорошо провел только стартовые 15 минут. "Кристал Пэлас" выглядел разобранным, действовал хаотично и нервно. Но интересно, что стало фактором перелома в игре. Это травма Эндроса Таунсенда, экс-игрока "Кристал Пэлас". Опытный вингер на ровном месте неудачно приземлился на газон после игрового эпизода, и ему несколько минут оказывали помощь.

После возобновления игры команды как будто подменили. "Эвертон" потерял дисциплину, появились разрывы между линиями, что только и нужно было "Кристал Пэлас". Демонстрацией целенаправлености и изощренной техники игроков "Пэлас" стал первый гол в ворота Пикфорда. Олисе удалось заработать угловой после не самого удобного паса Галлахера, первую подачей с корнера игрок "Пэлас" едва не закрутил мяч в ворота, во второй попытке подача точно пошла на голову Гэхи.

Второй гол - результат командного взаимодействия. Эзе на Заа, прострел, Матета сыграл на опррежение. Все быстро и красиво.

Перерыв между таймами не мог "Эвертону" организоваться и переломить игру. Не помогли и замены - вместо двух защитников на поле вышли игроки атаки. В конечном итоге "ириски" пропустили еще дважды. Заа добил мяч в ворота после удара Олисе в штангу, а точку в матче поставил Хьюз.

"Эвертон" сосредотачивает свои усилия на борьбе за выживание, "Кристал Пэлас" сыграет на "Уэмбли" в полуфинале Кубка Англии. Большое и абсолютно заслуженое достижение команды Патрика Виейра.

Кубок Англии, четвертьфинал. Лондон, "Селхерст Парк"

"Кристал Пэлас" - "Эвертон" 4:0

Голы: Гэхи 25, Матета 41, Заа 79, Хьюз 87

"Кристал Пэлас": Батлэнд - Клайн, Андерсен, Гэхи, Митчелл - Галлахер, Куяте (Хьюз 84) - Олисе (Бентеке 84), Эзе (Миливоевич 71), Заа - Матета (Эдуар 71)

"Эвертон": Пикфорд - Холгейт, Кин, Годфри - Кенни (Калверт-Льюин 46), Дукуре, Гомеш, Коулмэн (Ивоби 73) - Гордон, Ришарлисон, Таунсенд (Грэй 17)

Предупреждения: Гордон 62, Гомеш 64