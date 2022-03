АПЛ. Лестер поднимается на десятое место после победы над Брентфррдом 

"Лестер" провел четвертый матч за последние 11 дней. Два из них выиграл, два проиграл. Перед междунарожной паузой команде Брендана Роджерса удалось взять три очка в игре против "Брентфорда". Джеймс Мэддисон в очередной раз точно исполнил штрафной, перед ним красивый удар в девять получился у Кастаня.

Во втором тайме была заметна усталость игроков "Лестера", и у "Брентфорду" удалось отыграть один мяч. Но победа все же осталась за "лисами". Десять побед и десятое место в чемпионате после 27 сыгранных матчей.

Just belters from us today then ????‍♂️ pic.twitter.com/nRXL8eWrnH