КА. Манчестер Сити в гостях разгромил Саутгемптон

Кубок Англии, 1/4 финала

"Сент-Мерис" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Майк Дин

В текущем розыгрыше АПЛ "Саутгемптон" и "Манчестер Сити" встречались дважды, и в обоих случаях была зафиксирована ничья. "Святые" - неудобный соперник не только для "горожан", но и для всех команд, а особенно дома. Однако у подопечных Хазенхюттля сейчас кризис: они сегодня уступили третий раз подряд на "Сейнт-Мерис" и в четвертый раз в целом. А “Сити”, в свою очередь, перевал сухую серию из двух матчей.

В первом тайме команды обменялись попаданиями в штангу: сначала Адам Армстронг поразил каркас, а затем ответил и Гюндоган. А вот именно голевой старт прошел уже на 12 минуте. Команды активно начали, активно пытаясь пробить оборонительные стены соперника. Самостоятельно атакующие игроки мало что могли сделать, пока не ошибались защитники. Первыми неточно сыграли в своем штрафном хозяева – это позволило Стерлингу размочить счет и попасть в правый угол ворот.

После открытия счета "Сити" снова завладел мячом и шел вперед, однако давалось это очень трудно. "Святые" прессинговали вплоть до голкипера Стеффена. Казалось бы, что хозяева должны были очень быстро устать, но в конце тайма именно “Саутгемптон” завладел инициативой, напрягая ворота гостей. В конце концов, это даже привело к результату: Эльюнусси вывели один на один со Стеффеном под острым углом, но он смог только прострелить. Повезло, ведь мяч попал в Ляпорта и потом в ворота.

На старте второго тайма хозяева продолжили свой прессинг, правда Гвардиола нашел противоядие от него. Со временем "горожане" адаптировались и начали истощать соперника. После часа игры "святые" проваливали зоны и на 60-й минуте это привело к пенальти: Жезус рухнул от фола Салиса. Де Брюйне попал из точки точно в левый угол ворот.

Сразу после этого гола оба тренера провели по две замены. Действия Хазенхюттля ничего хорошего не привели, а вот Гвардиола выпустил джокеров: Фоден и Марез с интервалом в три минуты довели счет до разгромного. Алжирец еще мог забивать пятый, но Форстер сыграл на уровне. Кстати, если бы не голкипер "святых", счет был бы больше.

Несмотря на провал в обороне на финишном отрезке в 30 минут, первый час игры "Саутгемптон" провел на высоком уровне. Правда, в этом случае "Ман Сити" выглядел на высоком уровне в течение 90 минут и смог нажать на слабые точки. Теперь на подопечных Гвардиолы в полуфинале ждет кто-то из пары "Ноттингем" - "Ливерпуль".

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 1:4

Голы: Ляпорт 42 (авт.) – Стерлинг 12, Де Брюйне 62, Фоден 75, Марез 78

Саутгемптон: Форстер – Уокер-Питерс, Стивенс, Салису, Ливраменто – С. Армстронг (Дженепо 83), Ромеу (Смоллбоун 88), Уорд-Праус, Эльюнусси (Диалло 88) – Лонг (Броя 63), А. Армстронг (Ч. Адамс 63)

Манчестер Сити: Стеффен – Уокер, Стоунс, Ляпорт (Аке 83), Канселу (Зинченко 82) – Де Брюйне, Родри (Фернандиньо 83), Гюндоган – Стерлинг, Жезус (Марез 63), Грилиш (Фоден 64)

Предупреждение: Стеффен 72