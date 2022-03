КА. Манчестер Сити в гостях разгромил Саутгемптон

Кубок Англии, 1/4 финала

"Сент-Мерис" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Майк Дин

В текущем розыгрыше АПЛ "Саутгемптон" и "Манчестер Сити" встречались дважды, и в обоих случаях была зафиксирована ничья. "Святые" - неудобный соперник не только для "горожан", но и для всех команд, а особенно дома. Однако у подопечных Хазенхюттля сейчас кризис: они сегодня уступили третий раз подряд на "Сейнт-Мерис" и в четвертый раз в целом. А “Сити”, в свою очередь, перевал сухую серию из двух матчей.

В первом тайме команды обменялись попаданиями в штангу: сначала Адам Армстронг поразил каркас, а затем ответил и Гюндоган. А вот именно голевой старт прошел уже на 12 минуте. Команды активно начали, активно пытаясь пробить оборонительные стены соперника. Самостоятельно атакующие игроки мало что могли сделать, пока не ошибались защитники. Первыми неточно сыграли в своем штрафном хозяева – это позволило Стерлингу размочить счет и попасть в правый угол ворот.

