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Кубок Англии. Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1. Еще один важный гол Жоты

Англия
(1 голосов)

Мяч португальца вывел красных в полуфинал 

Кубок Англии. Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1. Еще один важный гол Жоты

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, четвертьфинал. Ноттингем, "Сити Граунд"

"Ноттингем Форест" - "Ливерпуль" 0:1

Гол: Жота 78

"Ноттингем Форест": Хорват - Спенс, Уоррэлл, Фигурейдо, Колбэк (Силва 90+1) - Йейтс, Гарнер - Лоули (Кафу 65), Цинкернагель (Майтен 78), Джонсон - Дэвис (Сарридж 77)

"Ливерпуль": Алиссон - Цимикас, ван Дейк, Конате, Гомес - Окслейд-Чемберлен (Диас 64), Фабиньо (Тьяго 64), Кейта (Хендерсон 64) - Жота, Фирмино, Эллиотт (Минамино 64)

Предупреждение: Гомес 60

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В статье: Кубок Англии Ливерпуль Ноттингем Форест (Ноттингем)
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