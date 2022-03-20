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Кубок Англии. Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1. Еще один важный гол Жоты
Мяч португальца вывел красных в полуфинал
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, четвертьфинал. Ноттингем, "Сити Граунд"
"Ноттингем Форест" - "Ливерпуль" 0:1
Гол: Жота 78
"Ноттингем Форест": Хорват - Спенс, Уоррэлл, Фигурейдо, Колбэк (Силва 90+1) - Йейтс, Гарнер - Лоули (Кафу 65), Цинкернагель (Майтен 78), Джонсон - Дэвис (Сарридж 77)
"Ливерпуль": Алиссон - Цимикас, ван Дейк, Конате, Гомес - Окслейд-Чемберлен (Диас 64), Фабиньо (Тьяго 64), Кейта (Хендерсон 64) - Жота, Фирмино, Эллиотт (Минамино 64)
Предупреждение: Гомес 60
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