УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Определились пары полуфиналов Кубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились пары полуфиналов Кубка Англии

Англия
(1 голосов)

Гвардиола и Клопп снова сойдутся в тактической битве

Определились пары полуфиналов Кубка Англии

Новина українською

Сегодня, 20-го марта определились все участники полуфиналов Кубка Англии 2022 и состоялась жеребьевка пар.

"Манчестер Сити" в гостях разгромил "Саутгемптон" 1:4. В свою очередь "Кристал Пэлас" уничтожил "Эвертон" Виталия Миколенко - 4:0. Игровой день завершал "Ливерпуль", который благодаря голу Диогу Жоты минимально победил "Ноттингем Форест".

А вчера лондонский "Челси" обыграл на выезде "Мидлсбро" - 0:2.

Таким образом, пары выглядат следующим образом:

  • "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"
  • "Челси" - "Кристал Пэлас"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...