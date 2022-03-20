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Определились пары полуфиналов Кубка Англии
Гвардиола и Клопп снова сойдутся в тактической битве
Сегодня, 20-го марта определились все участники полуфиналов Кубка Англии 2022 и состоялась жеребьевка пар.
"Манчестер Сити" в гостях разгромил "Саутгемптон" 1:4. В свою очередь "Кристал Пэлас" уничтожил "Эвертон" Виталия Миколенко - 4:0. Игровой день завершал "Ливерпуль", который благодаря голу Диогу Жоты минимально победил "Ноттингем Форест".
А вчера лондонский "Челси" обыграл на выезде "Мидлсбро" - 0:2.
Таким образом, пары выглядат следующим образом:
- "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"
- "Челси" - "Кристал Пэлас"
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