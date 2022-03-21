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Легендарный английский арбитр повесит свисток на гвоздь в конце сезона

Англия
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И выложит из кармана карточки

Легендарный английский арбитр повесит свисток на гвоздь в конце сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Британский рефери Майк Дин завершит карьеру футбольного судьи в конце сезона-2021/22. В его активе больше 500 матчей в Английской Премьер-лиге.

Интересно, что Дин планировал закончить карьеру в конце прошлой кампании, однако решил повременить из-за пандемии. Майк не хотел уходить из футбола при пустых трибунах.

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Майкл Лесли Дин родился 2 июня 1968-го, летом ему исполнится 54 года. Английский футбольный арбитр судил матчи с 2003-го по 2013-й был арбитром ФИФА.

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В статье: Майк Дин
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Источник:
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Комментарии (1)
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Serhio79 (Kyiv)
21.03.2022 в 14:34
В Європі Дінн нічого особливого не досяг. Навіть матчі групового раунду ЛЧ не судив, не кажучи про фінальні раунди ЧС/ЧЄ.На моїй пам'яті, одного разу перетинався з "Динамо": в сезоні 2013/2014 судив матч наших з одним з австрійських клубів, була нічия 2:2
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