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Легендарный английский арбитр повесит свисток на гвоздь в конце сезона
И выложит из кармана карточки
Getty Images / Global Images Ukraine
Британский рефери Майк Дин завершит карьеру футбольного судьи в конце сезона-2021/22. В его активе больше 500 матчей в Английской Премьер-лиге.
Интересно, что Дин планировал закончить карьеру в конце прошлой кампании, однако решил повременить из-за пандемии. Майк не хотел уходить из футбола при пустых трибунах.
Майкл Лесли Дин родился 2 июня 1968-го, летом ему исполнится 54 года. Английский футбольный арбитр судил матчи с 2003-го по 2013-й был арбитром ФИФА.
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