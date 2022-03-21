Легендарный английский арбитр повесит свисток на гвоздь в конце сезона

Британский рефери Майк Дин завершит карьеру футбольного судьи в конце сезона-2021/22. В его активе больше 500 матчей в Английской Премьер-лиге.

Интересно, что Дин планировал закончить карьеру в конце прошлой кампании, однако решил повременить из-за пандемии. Майк не хотел уходить из футбола при пустых трибунах.

Майкл Лесли Дин родился 2 июня 1968-го, летом ему исполнится 54 года. Английский футбольный арбитр судил матчи с 2003-го по 2013-й был арбитром ФИФА.