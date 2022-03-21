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Манчестер Юнайтед хочет купить нападающего Эвертона
"Дьяволам" нужны голы
Фото: twitter.com/Everton
"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность покупки форварда "Эвертона" Ришарлисона, сообщает Goal.com. В клубе обеспокоены результативностью команды.
Сообщается, что результативность Роналду не компенсирует в достаточном объеме плохую форму Рашфорда и Санчо, поэтому клуб рассмотрит возможность подписания игрока сборной Бразилии.
Отмечается, что за Ришарлисона также может побороться "Реал Мадрид". Карло Анчелотти уже тренировал бразильского нападающего в прошлом сезоне.
В этом сезоне Ришарлисон провел за "Эвертон" 23 матча, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 55 миллионов евро.
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