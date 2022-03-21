Манчестер Юнайтед хочет купить нападающего Эвертона

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность покупки форварда "Эвертона" Ришарлисона, сообщает Goal.com. В клубе обеспокоены результативностью команды.

Сообщается, что результативность Роналду не компенсирует в достаточном объеме плохую форму Рашфорда и Санчо, поэтому клуб рассмотрит возможность подписания игрока сборной Бразилии.

Отмечается, что за Ришарлисона также может побороться "Реал Мадрид". Карло Анчелотти уже тренировал бразильского нападающего в прошлом сезоне.

В этом сезоне Ришарлисон провел за "Эвертон" 23 матча, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 55 миллионов евро.