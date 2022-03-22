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Ливерпуль и Манчестер Сити попросили перенести с Уэмбли полуфинал Кубка Англии
Федерация футбола поддерживает связь с обоими клубами
Фото: twitter.com/FA
Полуфиналисты Кубка Англии "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" попросили Федерацию футбола Англии (FA) перенести матч на более доступный для фанатов стадион с Уэмбли, сообщает BBC.
Дело в том, что на железной дороге до 18 апреля будут проводиться ремонтные работы, которые не позволят поездам курсировать между Лондоном и Манчестером, что серьезно затруднит передвижение фанатов. Матчи назначены на 16 и 17 числа месяца.
Клубы направили совместное заявление, в которым просят FA найти новое место для проведения матча.
Сама FA заявила что поддерживает связь с обоими клубами, а также компанией обслуживающей железную дорогу, чтобы найти оптимальное решение.
Также сообщается, что работы были согласованы ещё в 2019 году и у FA было достаточно времени, чтобы избежать трудностей.
Напомним, что второй полуфинал разыграют лондонские "Челси" и "Кристал Пэлас". У клубов проблемы с прибытием фанатов на стадион не возникнет.
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