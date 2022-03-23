Ещё 3 женщины обвинили бывшего тренера Челси в сексуальных домогательствах

Ещё 3 женщины заявили о том, что бывший тренер "Челси", финалист Лиги чемпионов Авраам Грант их домогался, сообщает Haaretz. Обвинения прозвучали в эфире израильского телеканала Channel 12.

Первая женщина заявила, что Авраам отвез её на парковку, где спросил что она готова сделать за деньги. После отказа заниматься с ним сексом, он сказал что готов на компромисс в виде орального секса.

В итоге он добился своего. Женщина сказала следующее: "Я просто смотрела в потолок и ждала когда это все закончится".

Другая женщина утверждала, что пока она служила в армии, Грант пообещал ей работу. Она сказала, что Грант пригласил ее в свою квартиру, привел в спальню и прижал ее голову к своему пенису, а позже заплатил ей 1000 шекелей (310 долларов) за секс.

Третья женщина рассказала, как, когда ей было 18 лет, Грант начал с ней общаться, отправляя фотографии и сообщения интимного характера. Когда она попросила его остановиться, он ответил, как она утверждает, что "прислал их по ошибке".

Затем Грант якобы пообещал, что поможет ей купить каннабис и встретит ее на заправке. По ее словам, когда она приехала, он пытался навязать ей секс в машине, несмотря на ее сопротивление.

"Я надеялась, что на этом просто все закончится, но поняла, что он не собирается мне помогать", — сказала она. Он продолжал, все еще пытаясь схватить меня. Я оттолкнула что есть мочи, открыла дверь и побежала, не оглядываясь. Я села в машину, заперлась и сказал себе, что сейчас этого не произойдет. Я видела, как он ушел, он просто уехал", – сказала девушка в эфире программы.

Напомним, что первые обвинения на Авраама Гранта посыпались ещё в конце января. Сам менеджер не отрицал ни одного обвинения.