МЮ провел "оптимистичное" собеседование с известным специалистом

Сезон складывается для "Манчестер Юнайтед" далеко не лучшим образом.

Несмотря на огромные финансовые вливания и звездный состав, клуб рискует остаться без титулов и даже пролететь мимо Лиги чемпионов.

Не помогла даже смена тренера - Ральф Рангник оказался не волшебником и ситуацию не исправил.

Потому в МЮ снова начали поиск нового рулевого.

Один из главных кандидатов - тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.

СМИ рапотруют, что голландский специалист уже провел "оптимистичное" собеседование с руководством "красных дьяволов".

Отмечается, что тен Хаг заметно улучшил свой английский, а в клубе впечатлены его видением дальнейшего развития.

Впрочем, процесс поиска тренера продолжается, будут рассмотрены и другие кандидаты.