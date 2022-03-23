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МЮ провел "оптимистичное" собеседование с известным специалистом
Клуб ищет нового главного тренера.
Getty Images / Global Images Ukraine
Сезон складывается для "Манчестер Юнайтед" далеко не лучшим образом.
Несмотря на огромные финансовые вливания и звездный состав, клуб рискует остаться без титулов и даже пролететь мимо Лиги чемпионов.
Не помогла даже смена тренера - Ральф Рангник оказался не волшебником и ситуацию не исправил.
Потому в МЮ снова начали поиск нового рулевого.
Один из главных кандидатов - тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.
СМИ рапотруют, что голландский специалист уже провел "оптимистичное" собеседование с руководством "красных дьяволов".
Отмечается, что тен Хаг заметно улучшил свой английский, а в клубе впечатлены его видением дальнейшего развития.
Впрочем, процесс поиска тренера продолжается, будут рассмотрены и другие кандидаты.
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