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Кейн: Мое будущее? Сейчас фокусируюсь на окончании сезона
Без долгосрочных перспектив
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн в очередной раз ответил на вопрос о своем будущем.
"Я больше всего сосредоточен на завершении этого сезона. Не могу контролировать то, что случится у будущем. Просто хочу провести Чемпионат мира в наилучшей возможной форме", - заявил нападающий.Форвард "Тоттенхема" Харрі Кейн вкотре відповів на запитання про своє майбутнє. "Я найбільше зосереджений на завершенні цього сезону. Не можу контролювати те, що трапиться в майбутньому. Просто хочу провести Чемпіонат світу в найкращій можливій формі", - заявив нападник. Влітку Кейн був близьким до переходу до "Манчестер Сіті" за сто мільйонів євро.
Летом Кейн был близок к переходу в "Манчестер Сити" за сто миллионов евро.
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