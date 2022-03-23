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Кейн: Мое будущее? Сейчас фокусируюсь на окончании сезона

Англия
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Без долгосрочных перспектив

Кейн: Мое будущее? Сейчас фокусируюсь на окончании сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн в очередной раз ответил на вопрос о своем будущем.

"Я больше всего сосредоточен на завершении этого сезона. Не могу контролировать то, что случится у будущем. Просто хочу провести Чемпионат мира в наилучшей возможной форме", - заявил нападающий.

Форвард "Тоттенхема" Харрі Кейн вкотре відповів на запитання про своє майбутнє. "Я найбільше зосереджений на завершенні цього сезону. Не можу контролювати те, що трапиться в майбутньому. Просто хочу провести Чемпіонат світу в найкращій можливій формі", - заявив нападник. Влітку Кейн був близьким до переходу до "Манчестер Сіті" за сто мільйонів євро.

Летом Кейн был близок к переходу в "Манчестер Сити" за сто миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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