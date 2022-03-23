Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал, ПСЖ, Ювентус и ещё 2 клуба АПЛ интересуются Полем Погба
У полузащитника уже этим летом истекает контракт с "МЮ"
Фото: twitter.com/ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба интересен "Реалу", "ПСЖ", "Ювентусу" и двум клубам АПЛ, сообщает Sky Sports. Эти клубы контактируют с агентом 29-летнего француза.
Сообщается, что официальных предложений игроку пока не поступало. Важное влияние на решение Поля окажет то, кого клуб назначит на пост главного тренера.
Отмечается, что "МЮ" не делал хавбеку новых предложений о контракте с прошлого лета.
В этом сезоне 29-летний центральный полузащитник провел 23 матча за "МЮ", забил один гол и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника 55 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Чернобаевка - украинский Бермудский треугольник. Как соцсети отреагировали на тупость российских военных
- Зря Чичерина старалась. Жители Энергодара сняли и уничтожили советское знамя на флагштоке
- Ярмоленко: Англичане говорят, что кроме украинцев никто бы не осмелился пойти против россии
- Ещё 3 женщины обвинили бывшего тренера Челси в сексуальных домогательствах
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала