Реал, ПСЖ, Ювентус и ещё 2 клуба АПЛ интересуются Полем Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба интересен "Реалу", "ПСЖ", "Ювентусу" и двум клубам АПЛ, сообщает Sky Sports. Эти клубы контактируют с агентом 29-летнего француза.

Сообщается, что официальных предложений игроку пока не поступало. Важное влияние на решение Поля окажет то, кого клуб назначит на пост главного тренера.

Отмечается, что "МЮ" не делал хавбеку новых предложений о контракте с прошлого лета.

В этом сезоне 29-летний центральный полузащитник провел 23 матча за "МЮ", забил один гол и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника 55 миллионов евро.