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Реал, ПСЖ, Ювентус и ещё 2 клуба АПЛ интересуются Полем Погба

Англия
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У полузащитника уже этим летом истекает контракт с "МЮ"

Реал, ПСЖ, Ювентус и ещё 2 клуба АПЛ интересуются Полем Погба

Фото: twitter.com/ManUtd

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба интересен "Реалу", "ПСЖ", "Ювентусу" и двум клубам АПЛ, сообщает Sky Sports. Эти клубы контактируют с агентом 29-летнего француза.

Сообщается, что официальных предложений игроку пока не поступало. Важное влияние на решение Поля окажет то, кого клуб назначит на пост главного тренера.

Отмечается, что "МЮ" не делал хавбеку новых предложений о контракте с прошлого лета.

В этом сезоне 29-летний центральный полузащитник провел 23 матча за "МЮ", забил один гол и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника 55 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Источник:
skysports.com

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