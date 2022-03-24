Украли медаль чемпиона мира. Игрока МЮ ограбили, пока он играл в матче ЛЧ

Неприятный инцидент случился с футболистом сборной Франции Полем Погба. 29-летний хавбек "Манчестер Юнайтед" сообщил, что его дом ограбили, пока он принимал участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:1).

По словам футболиста, злоумышленники похитили сейф, в котором лежали драгоценности.

"Я в порядке, моя семья тоже. У меня была довольно удивительная неделя с матчем Лиги чемпионов. Когда я направлялся домой, то узнал, что мой дом был ограблен — внутрь проникли три человека, которые украли мой сейф.

Там были мамины украшения, победная медаль чемпионата мира… Больше всего меня напугало то, что во время инцидента двое моих детей были дома с няней. Она всё слышала, позвонила жене и охране, потом заперлась с детьми в комнате. Несколько дней после этого она была в шоке. Самое главное, что с моими детьми всё в порядке", — приводит слова Погба Mirror со ссылкой на Get French Football News.