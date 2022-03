Особое внимание шпорам и аристократам. Известны номинанты на премию игрока месяца в АПЛ

Март пока не завершился, но в АПЛ начинают подводить итоги месяца (матчей уже не будет из-за паузы на игры сборных).

Премьер-лига официально объявила кандидатов на титул лучшего игрока марта.

В список вошли Харри Кейн, Деян Кулушевски (оба - "Тоттенхэм"), Кай Хаверц, Трево Чалоба (оба - "Челси"), Мэтти Кэш ("Астон Вилла"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Букайо Сака ("Арсенал") и Айвен Тоуни ("Брентфорд").

BREAKING: The nominees for Player of the Month for March are in...