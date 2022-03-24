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Все знакомые лица. АПЛ объявила номинантов на звание тренера месяца

Англия
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Борьба обещает быть интересной.

Все знакомые лица. АПЛ объявила номинантов на звание тренера месяца

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Учитывая то, что в марте уже не будем матчей внутренних первенств, в АПЛ уже подводит итоги месяца.

Лига официально объявила кандидатов на звание тренера месяца.

За этот титул поборются Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Микель Артета ("Арсенал"), Брендан Роджерс ("Лестер"), Антонио Конте ("Тоттенхэм") и Томас Тухель ("Челси").

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В статье: Английская Премьер-лига
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