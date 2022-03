Все знакомые лица. АПЛ объявила номинантов на звание тренера месяца

Учитывая то, что в марте уже не будем матчей внутренних первенств, в АПЛ уже подводит итоги месяца.

Лига официально объявила кандидатов на звание тренера месяца.

За этот титул поборются Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Микель Артета ("Арсенал"), Брендан Роджерс ("Лестер"), Антонио Конте ("Тоттенхэм") и Томас Тухель ("Челси").

