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Следом за Германией. В Англии футболисты из украинского чемпионата не смогут доиграть сезон

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Увы

Следом за Германией. В Англии футболисты из украинского чемпионата не смогут доиграть сезон

Фото: Англійська прем'єр-ліга/автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно стало известно, что игроки, которые временно покинуть украинский чемпионат из-за войны, не смогут доиграть сезон в Германии. На этот же шаг пошла и Англия.

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Несмотря на разрешение ФИФА переходить футболистам из Украины вне трансферного окна, английская ассоциация не позволит им принимать участие в официальных играх. Это нарушит целостность сезона.

Стоит отметить, что по данным The Times, подобное решение успело вызвать недовольство в УЕФА.

Отметим, что за всеми украинскими трансферами военной эпохи вы можете следить здесь.

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В статье: АПЛ
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Источник:
          The Times

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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
24.03.2022 в 17:46
чому імино Німечина Англія,вони що не можуть грати десь поблище?
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