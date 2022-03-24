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Следом за Германией. В Англии футболисты из украинского чемпионата не смогут доиграть сезон
Увы
Фото: Англійська прем'єр-ліга/автор невідомий
Не так давно стало известно, что игроки, которые временно покинуть украинский чемпионат из-за войны, не смогут доиграть сезон в Германии. На этот же шаг пошла и Англия.
Несмотря на разрешение ФИФА переходить футболистам из Украины вне трансферного окна, английская ассоциация не позволит им принимать участие в официальных играх. Это нарушит целостность сезона.
Стоит отметить, что по данным The Times, подобное решение успело вызвать недовольство в УЕФА.
Отметим, что за всеми украинскими трансферами военной эпохи вы можете
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