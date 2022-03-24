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Эрик тен Хаг не считает проект Манчестер Юнайтед привлекательным

Англия
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Тренер хочет влиять на трансферы как в "Аяксе"

Эрик тен Хаг не считает проект Манчестер Юнайтед привлекательным

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

Нидерландский менеджер Эрик тен Хаг не уверен, что ему стоит покинуть "Аякс" ради "Манчестер Юнайтед", сообщает Teamtalk со ссылкой на AD. Управление манчестерским клубом не вызывает у тренера положительных эмоций.

Сообщается, что нидерландец очень бережно относится к своей карьере и хочет, чтобы условия в клубе были идеальными.

В "Аяксе" он наладил прекрасные отношения с начальством и добиться возможности серьезно влиять на трансферы, чего, по его мнению, будет значительно труднее достичь в "МЮ".

В манчестерском клубе есть проблемы с иерархией, в связи с чем он не уверен, что сможет повторить успех, которого добился с амстердамцами.

Также подчеркивается, что по-прежнему существует вероятность того, что тренер продлит контракт с "Аяксом".

Нынешнее соглашение менеджера истекает летом 2023 года.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
teamtalk.com

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