Эрик тен Хаг не считает проект Манчестер Юнайтед привлекательным

Нидерландский менеджер Эрик тен Хаг не уверен, что ему стоит покинуть "Аякс" ради "Манчестер Юнайтед", сообщает Teamtalk со ссылкой на AD. Управление манчестерским клубом не вызывает у тренера положительных эмоций.

Сообщается, что нидерландец очень бережно относится к своей карьере и хочет, чтобы условия в клубе были идеальными.

В "Аяксе" он наладил прекрасные отношения с начальством и добиться возможности серьезно влиять на трансферы, чего, по его мнению, будет значительно труднее достичь в "МЮ".

В манчестерском клубе есть проблемы с иерархией, в связи с чем он не уверен, что сможет повторить успех, которого добился с амстердамцами.

Также подчеркивается, что по-прежнему существует вероятность того, что тренер продлит контракт с "Аяксом".

Нынешнее соглашение менеджера истекает летом 2023 года.