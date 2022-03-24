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Эрик тен Хаг не считает проект Манчестер Юнайтед привлекательным
Тренер хочет влиять на трансферы как в "Аяксе"
Фото: twitter.com/AFCAjax
Нидерландский менеджер Эрик тен Хаг не уверен, что ему стоит покинуть "Аякс" ради "Манчестер Юнайтед", сообщает Teamtalk со ссылкой на AD. Управление манчестерским клубом не вызывает у тренера положительных эмоций.
Сообщается, что нидерландец очень бережно относится к своей карьере и хочет, чтобы условия в клубе были идеальными.
В "Аяксе" он наладил прекрасные отношения с начальством и добиться возможности серьезно влиять на трансферы, чего, по его мнению, будет значительно труднее достичь в "МЮ".
В манчестерском клубе есть проблемы с иерархией, в связи с чем он не уверен, что сможет повторить успех, которого добился с амстердамцами.
Также подчеркивается, что по-прежнему существует вероятность того, что тренер продлит контракт с "Аяксом".
Нынешнее соглашение менеджера истекает летом 2023 года.
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