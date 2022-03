Новый контракт близко. МЮ серьезно продвинулся в переговорах с главным португальцем команды

"Манчестер Юнайтед" в скором времени может продлить контракт с Бруну Фернандешем. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.

По его сведениям, "дьяволы" серьезно продвинулись в переговорах с португальцем, которые начались еще в прошлом июле. Новая сделка на финальном этапе. Текущий контракт действителен до лета 2025-го года.

Manchester United are getting closer to extend Bruno Fernandes contract. Breakthrough in the negotiations last week - the agreement is now at final stages after talks opened last July. ???????????? #MUFC



Man United want him as key player for the future.



