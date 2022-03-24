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Новый контракт близко. МЮ серьезно продвинулся в переговорах с главным португальцем команды

Англия
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У "дьяволов" нет более важного футболиста

Новый контракт близко. МЮ серьезно продвинулся в переговорах с главным португальцем команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в скором времени может продлить контракт с Бруну Фернандешем. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.

По его сведениям, "дьяволы" серьезно продвинулись в переговорах с португальцем, которые начались еще в прошлом июле. Новая сделка на финальном этапе. Текущий контракт действителен до лета 2025-го года.

В нынешнем сезоне на счету Бруну девять голов и 14 голевых в 37-ми играх.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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