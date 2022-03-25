Фанат Эвертона получил четырехлетний бан за попадание бутылкой в игрока Астон Виллы

Матч между "Эвертоном" и "Астон Виллой" в январе завершился скандалом.

Исход поединка решил гол единственный гол полузащитника гостей Эмилиано Буэндии.

Празднование игроков "Виллы" сильно не понравилось одному из фанатов "ирисок".

С трибун прилетела бутылка и попала в защитника Мэтти Кэша.

Злоумышленником оказался 19-летний Роджер Твидл.

Далее последовало достаточно длительное разбирательство.

Судья взял больше времени на рассмотрение дела молодого человека, который ранее не был судим.

Сам же подсудимый свою вину не отрицал.

И вот сегодня стал известен приговор - четырехлетний запрет на посещение футбольных матчей.

Помимо этого, Твидл получил восемь месяцев тюремного заключения условно и 100 часов общественных работ.

"Это серьезное дело — бросить в человека бутылку, пластиковую или стеклянную, тем более, если она попадает в лицо.

К счастью, здесь никто не получил травму. Тот факт, что это произошло на футбольном матче, усиливает серьезность", - сказал судья.

Твидлу запрещено приближаться менее, чем на милю к стадиону "Гудисон Парк" и посещать любые футбольные мероприятия.