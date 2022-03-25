УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фанат Эвертона получил четырехлетний бан за попадание бутылкой в игрока Астон Виллы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанат Эвертона получил четырехлетний бан за попадание бутылкой в игрока Астон Виллы

Англия
(2 голосов)

По всей строгости.

Фанат Эвертона получил четырехлетний бан за попадание бутылкой в игрока Астон Виллы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Матч между "Эвертоном" и "Астон Виллой" в январе завершился скандалом.

Исход поединка решил гол единственный гол полузащитника гостей Эмилиано Буэндии.

Празднование игроков "Виллы" сильно не понравилось одному из фанатов "ирисок".

С трибун прилетела бутылка и попала в защитника Мэтти Кэша.

Злоумышленником оказался 19-летний Роджер Твидл.

Далее последовало достаточно длительное разбирательство.

Судья взял больше времени на рассмотрение дела молодого человека, который ранее не был судим.

Сам же подсудимый свою вину не отрицал.

И вот сегодня стал известен приговор - четырехлетний запрет на посещение футбольных матчей.

Помимо этого, Твидл получил восемь месяцев тюремного заключения условно и 100 часов общественных работ.

"Это серьезное дело — бросить в человека бутылку, пластиковую или стеклянную, тем более, если она попадает в лицо.

К счастью, здесь никто не получил травму. Тот факт, что это произошло на футбольном матче, усиливает серьезность", - сказал судья.

Твидлу запрещено приближаться менее, чем на милю к стадиону "Гудисон Парк" и посещать любые футбольные мероприятия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...