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Фанат Эвертона получил четырехлетний бан за попадание бутылкой в игрока Астон Виллы
По всей строгости.
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Матч между "Эвертоном" и "Астон Виллой" в январе завершился скандалом.
Исход поединка решил гол единственный гол полузащитника гостей Эмилиано Буэндии.
Празднование игроков "Виллы" сильно не понравилось одному из фанатов "ирисок".
С трибун прилетела бутылка и попала в защитника Мэтти Кэша.
Злоумышленником оказался 19-летний Роджер Твидл.
Далее последовало достаточно длительное разбирательство.
Судья взял больше времени на рассмотрение дела молодого человека, который ранее не был судим.
Сам же подсудимый свою вину не отрицал.
И вот сегодня стал известен приговор - четырехлетний запрет на посещение футбольных матчей.
Помимо этого, Твидл получил восемь месяцев тюремного заключения условно и 100 часов общественных работ.
"Это серьезное дело — бросить в человека бутылку, пластиковую или стеклянную, тем более, если она попадает в лицо.
К счастью, здесь никто не получил травму. Тот факт, что это произошло на футбольном матче, усиливает серьезность", - сказал судья.
Твидлу запрещено приближаться менее, чем на милю к стадиону "Гудисон Парк" и посещать любые футбольные мероприятия.
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