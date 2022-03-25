В Англии ждут возвращения Манчини в АПЛ после провала со сборной Италии

Вчера Роберто Манчини опозорился со сборной Италии, вылетев с действующими чемпионами Европи из отбора к чемпионату мира от команды Северной Македонии.

Этот провал запустил цепочку разговоров о будущем главного тренера "Скуадры Адзурры".

В Англии уже активно обсуждают вариант возвращения итальянца в АПЛ.

Манчини назывался одним из первых кандидатов на замену Оле-Гуннару Сульшеру в "Манчестер Юнайтед", когда норвежец покинул свой пост.

Однако, тогда специалист заявил, что все его мысли сейчас направлены на достижение задачи выхода на чемпионат мира со сборной Италии.

Сейчас, когда эту задачу выполнить уже невозможно, приоритеты Роберто могут измениться.

Впрочем, на теплый прием в красной части Манчестера итальянцу вряд ли придется рассчитывать.

Ведь ровно 10 лет назад, в 2012-м году именно "Манчестер Сити" Манчини отобрал титул у "Юнайтед" в драматичной гонке.