АПЛ заблокировала трансфер Виктора Мозеса из России в Бернли

Английская Премьер-лига заблокировала трансфер вингера московского "Спартака" Виктора Мозеса в "Бернли". Нигериец пытается покинуть российский клуб, будучи изолированным от семьи, проживающей в Великобритании.

"Бернли" был заинтересован в переходе Мозеса, однако руководство АПЛ не дало клубу осуществить трансфер. Лига объяснила свое решение тем, что переход нарушит спортивный принцип соревнования.

Контракт нигерийца истекает в июне этого года, однако благодаря специальным решениям ФИФА и УЕФА он может быть подписан уже сейчас.