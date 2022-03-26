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АПЛ заблокировала трансфер Виктора Мозеса из России в Бернли
Несмотря на решения ФИФА и УЕФА
Фото: G3 Football
Английская Премьер-лига заблокировала трансфер вингера московского "Спартака" Виктора Мозеса в "Бернли". Нигериец пытается покинуть российский клуб, будучи изолированным от семьи, проживающей в Великобритании.
"Бернли" был заинтересован в переходе Мозеса, однако руководство АПЛ не дало клубу осуществить трансфер. Лига объяснила свое решение тем, что переход нарушит спортивный принцип соревнования.
Контракт нигерийца истекает в июне этого года, однако благодаря специальным решениям ФИФА и УЕФА он может быть подписан уже сейчас.
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