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АПЛ заблокировала трансфер Виктора Мозеса из России в Бернли

Англия
(2 голосов)

Несмотря на решения ФИФА и УЕФА

АПЛ заблокировала трансфер Виктора Мозеса из России в Бернли

Фото: G3 Football

UA-Футбол
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Английская Премьер-лига заблокировала трансфер вингера московского "Спартака" Виктора Мозеса в "Бернли". Нигериец пытается покинуть российский клуб, будучи изолированным от семьи, проживающей в Великобритании.

"Бернли" был заинтересован в переходе Мозеса, однако руководство АПЛ не дало клубу осуществить трансфер. Лига объяснила свое решение тем, что переход нарушит спортивный принцип соревнования.

Контракт нигерийца истекает в июне этого года, однако благодаря специальным решениям ФИФА и УЕФА он может быть подписан уже сейчас.

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В статье: Виктор Мозес Спартак (Москва) АПЛ Бернли
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