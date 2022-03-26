Роналду стал лучшим игроком месяца в МЮ в третий раз в сезоне

Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" сообщает, что нападающий "красных дьяволов" Криштиану Роналду стал лучшим игроком марта в команде.

Эту награду 37-летний португалец получил в 3-й раз в этом сезоне.

В голосовании за звание лучшего в этом месяце Роналду обошел бразильского хавбека Фреда и английского вингера Джейдона Санчо.

В марте форвард провел две игры, в частности в поединке против лондонского "Тоттенхэма" капитан сборной Португалии записал на свой счет хет-трик .

В текущем сезоне во всех турнирах Криштиану провел 33 матча, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей и 3 ассиста.