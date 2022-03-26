Кейн вышел на второе место по голам за сборную Англии

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн забил в сегодняшнем товарищеском матче против Швейцарии с пенальти. Матч закончился победой англичан со счетом 2:1.

Забитый гол позволил Кейну выйти на второе место в истории сборной по количеству голов – 49, сравнявшись с легендарным Бобби Чарльтоном. Больше забитых мячей за команду только у Уэйна Руни – 53. Харри Кейн так прокомментировал свое попадание в список бомбардиров:

"Ты должен быть готов получить любой шанс в любой момент. Пенальти это прекрасный шанс забить, я их постоянно практикую. Я очень рад быть в этой компании [в списке бомбардиров сборной], для меня честь играть за сборную".