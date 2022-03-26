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Эриксен забил за сборную в первом матче после возвращения. Видео
Через три минуты после выхода на замену
Фото: Sky Sports
Полузащитник "Брентфорда" и сборной Дании Кристиан Эриксен вышел на замену в перерыве матча против сборной Нидерландов, и уже через три минуты забил. Ассист на датчанина отдал Андреас Сков Ольсен.
Это первый матч Эриксена за сборную Дании с 12 июня 2021 года, когда у него во время матча ЕВРО-2020 случилась остановка сердца. Тогда он потерял сознание и упал на газон, после чего врачи на протяжении 9 минут его реанимировали. После этого футболисту установили кардиостимулятор.
Из-за невозможности играть с кардиостимулятором в чемпионате Италии, Эриксен зимой покинул миланский "Интер" и перешел в лондонский "Брентфорд" на правах свободного агента. В этом сезоне АПЛ Кристиан уже сыграл 3 матча и отдал 1 ассист.
So happy to see Eriksen playing and also scoring again for Denmark. ❤️ pic.twitter.com/zpLwdiybUm— DJ™️ (@ChiesaLFC) March 26, 2022
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