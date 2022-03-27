Роналду может потерять 5 миллионов фунтов из-за провального сезона МЮ

Перед стартом сезона в "Манчестер Юнайтед" явно ожидали совсем другого результата.

Клуб потратил огромные деньги на приобритение звезд, вроде Криштиану Роналду, Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.

Однако, сейчас команда фактически провалилась по всем фронтам и рискует пролететь даже мимо участия в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Такой итог бьет по доходам не только клубов, но и самих игроков.

Криштиану Роналду возвращался в Манчестер на гораздо менее королевских условиях.

Португалец согласился снизить зарплату в 800 тысяч фунтов в неделю до 450 тысяч, но с рядом бонусов.

К сожалению для игрока, большинство этих бонусов предусматривались за конкретные достижения команды.

Форварду полагалось дополнительно 2,5 миллиона фунтов за победу в Лиге чемпионов.

При условии успехов в АПЛ - от чемпионства до места в четверке - эта сумма могла бы удвоиться.

Теперь же игрок рискует остаться совсем без бонусов.

С другой стороны, какой результат - такая и оплата.