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Роналду может потерять 5 миллионов фунтов из-за провального сезона МЮ
Провал по всем фронтам.
Getty Images / Global Images Ukraine
Перед стартом сезона в "Манчестер Юнайтед" явно ожидали совсем другого результата.
Клуб потратил огромные деньги на приобритение звезд, вроде Криштиану Роналду, Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.
Однако, сейчас команда фактически провалилась по всем фронтам и рискует пролететь даже мимо участия в Лиге чемпионов на следующий сезон.
Такой итог бьет по доходам не только клубов, но и самих игроков.
Криштиану Роналду возвращался в Манчестер на гораздо менее королевских условиях.
Португалец согласился снизить зарплату в 800 тысяч фунтов в неделю до 450 тысяч, но с рядом бонусов.
К сожалению для игрока, большинство этих бонусов предусматривались за конкретные достижения команды.
Форварду полагалось дополнительно 2,5 миллиона фунтов за победу в Лиге чемпионов.
При условии успехов в АПЛ - от чемпионства до места в четверке - эта сумма могла бы удвоиться.
Теперь же игрок рискует остаться совсем без бонусов.
С другой стороны, какой результат - такая и оплата.
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