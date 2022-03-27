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Руководство МЮ нашло замену Ральфу Рангнику в Нидерландах

Англия
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Руководство МЮ нашло замену Ральфу Рангнику в Нидерландах

Фото: english.ajax.nl

Новина українською

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг может продолжить тренерскую карьеру в Англии. За специалистом пристально следит руководство "Манчестер Юнайтед", пишет The Times.

По данным источника, тен Хаг является фаворитом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что руководство манкунианцев хочет, чтобы их новый тренер наполнил клуб сильной игровой идентичностью.

Напомним, что английский клуб рассматривает возможность назначения на этот пост Маурисио Почеттино из "ПСЖ".

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Аякс
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