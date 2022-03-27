Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководство МЮ нашло замену Ральфу Рангнику в Нидерландах
Осталось подождать официального предложения
Фото: english.ajax.nl
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг может продолжить тренерскую карьеру в Англии. За специалистом пристально следит руководство "Манчестер Юнайтед", пишет The Times.
По данным источника, тен Хаг является фаворитом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Отмечается, что руководство манкунианцев хочет, чтобы их новый тренер наполнил клуб сильной игровой идентичностью.
Напомним, что английский клуб рассматривает возможность назначения на этот пост Маурисио Почеттино из "ПСЖ".
Популярное сейчас
- Известно время и место матча Динамо в Юношеской лиге УЕФА
- Российские фашисты поселились в доме Александра Усика
- Вокруг Киева наблюдается положительная динамика - Глава МВД
- Ярмоленко: Англичане говорят, что кроме украинцев никто бы не осмелился пойти против россии
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Днепрянин составил большой портрет Зеленского из кубика Рубика. ВИДЕО