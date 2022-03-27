Вернер: Стиль сборной Германии подходит мне больше, чем стиль Челси

Нападающий "Челси" и сборной Германии Тимо Вернер сравнил свою игру в клубе и национальной команде.

"Я нападающий и всегда хочу забивать. В "Челси" дела идут не так, как мне бы хотелось. А в сборной Германии все идет хорошо. Возможно, стиль сборной Германии подходит мне больше, чем стиль "Челси". В национальной команде я чувствую себя очень комфортно, у меня всегда есть голевые моменты, я могу забивать", — приводит слова Вернара Goal.

В нынешнем сезоне 26-летний немец забил забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за "Челси".