Что ты творишь? У капитанов Ливерпуля и МЮ произошла перепалка на тренировке сборной

Сборная Англии вчера обыграла сборную Швейцарии в товарищеском матче и продолжает подготовку к игре с Кот-д'Ивуаром 29 марта.

На YouTube-канале "трех львов" вышло традиционное видео с тренировки команды Гарета Саутгейта.

Внезапно, бурное обсуждение в соцсетях вызвал один момент этого занятия.

На видео попал эпизод с упражением "рондо" (или более привычный нам "квадрат"), когда Ник Поуп и Джек Грилиш пытались отобрать мяч у нескольких своих товарищей по команде.

В определенный момент, когда игровой снаряд был у Харри Магуайра, защитник МЮ просто остановился и дал оппоненту забрать мяч.

Это решение вызвало недоумение у стоящего рядом Джордана Хендерсона.

"Что ты творишь", - послышался голос капитана "Ливерпуля".

К сожалению, далее кадр обрывается и мы не видим реации Магуайра.