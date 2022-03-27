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Что ты творишь? У капитанов Ливерпуля и МЮ произошла перепалка на тренировке сборной
Странное решение защитника.
Сборная Англии вчера обыграла сборную Швейцарии в товарищеском матче и продолжает подготовку к игре с Кот-д'Ивуаром 29 марта.
На YouTube-канале "трех львов" вышло традиционное видео с тренировки команды Гарета Саутгейта.
Внезапно, бурное обсуждение в соцсетях вызвал один момент этого занятия.
На видео попал эпизод с упражением "рондо" (или более привычный нам "квадрат"), когда Ник Поуп и Джек Грилиш пытались отобрать мяч у нескольких своих товарищей по команде.
В определенный момент, когда игровой снаряд был у Харри Магуайра, защитник МЮ просто остановился и дал оппоненту забрать мяч.
Это решение вызвало недоумение у стоящего рядом Джордана Хендерсона.
"Что ты творишь", - послышался голос капитана "Ливерпуля".
К сожалению, далее кадр обрывается и мы не видим реации Магуайра.
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