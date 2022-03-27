УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Что ты творишь? У капитанов Ливерпуля и МЮ произошла перепалка на тренировке сборной
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Что ты творишь? У капитанов Ливерпуля и МЮ произошла перепалка на тренировке сборной

Англия
(1 голосов)

Странное решение защитника.

Что ты творишь? У капитанов Ливерпуля и МЮ произошла перепалка на тренировке сборной

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Англии вчера обыграла сборную Швейцарии в товарищеском матче и продолжает подготовку к игре с Кот-д'Ивуаром 29 марта.

На YouTube-канале "трех львов" вышло традиционное видео с тренировки команды Гарета Саутгейта.

Внезапно, бурное обсуждение в соцсетях вызвал один момент этого занятия.

На видео попал эпизод с упражением "рондо" (или более привычный нам "квадрат"), когда Ник Поуп и Джек Грилиш пытались отобрать мяч у нескольких своих товарищей по команде.

В определенный момент, когда игровой снаряд был у Харри Магуайра, защитник МЮ просто остановился и дал оппоненту забрать мяч.

Это решение вызвало недоумение у стоящего рядом Джордана Хендерсона.

"Что ты творишь", - послышался голос капитана "Ливерпуля".

К сожалению, далее кадр обрывается и мы не видим реации Магуайра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Англии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...