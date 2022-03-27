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Арсенал и ПСЖ ведут переговоры по трансферу полузащитника Вулверхэмптона

Англия
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Но куда же перейдет игрок

Арсенал и ПСЖ ведут переговоры по трансферу полузащитника Вулверхэмптона

Новина українською

Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш может сменить клубную прописку.

По информации журналиста Николо Скиры 25-летним игроком интересуется "Арсенал" и ПСЖ.

Отмечается, что агент добивается смены клуба для игрока.

В нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 31 матче.

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В статье: Вулверхэмптон Рубен Невеш
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