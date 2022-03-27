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Арсенал и ПСЖ ведут переговоры по трансферу полузащитника Вулверхэмптона
Но куда же перейдет игрок
Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш может сменить клубную прописку.
По информации журналиста Николо Скиры 25-летним игроком интересуется "Арсенал" и ПСЖ.
Отмечается, что агент добивается смены клуба для игрока.
В нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 31 матче.
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