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Погба: МЮ ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые, а я хочу брать титулы
Полузащитник неоднократно заявлял о желании сменить клуб
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не скрывает желания покинуть английский клуб.
"Когда я не играю или когда нет результатов, приезд в сборную Франции дает мне импульс. Сложно оценить сезон, потому что много всего произошло, от смены главного тренера до моего повреждения. "МЮ" ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые. А я хочу брать титулы, играть ради чего-то. Вот что грустно", — приводит слова Погба GFFN.
После 29 туров АПЛ "МЮ" набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 20 баллов.
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