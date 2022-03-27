Погба: МЮ ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые, а я хочу брать титулы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не скрывает желания покинуть английский клуб.

"Когда я не играю или когда нет результатов, приезд в сборную Франции дает мне импульс. Сложно оценить сезон, потому что много всего произошло, от смены главного тренера до моего повреждения. "МЮ" ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые. А я хочу брать титулы, играть ради чего-то. Вот что грустно", — приводит слова Погба GFFN.

После 29 туров АПЛ "МЮ" набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 20 баллов.