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Погба: МЮ ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые, а я хочу брать титулы

Англия
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Полузащитник неоднократно заявлял о желании сменить клуб

Погба: МЮ ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые, а я хочу брать титулы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не скрывает желания покинуть английский клуб.

"Когда я не играю или когда нет результатов, приезд в сборную Франции дает мне импульс. Сложно оценить сезон, потому что много всего произошло, от смены главного тренера до моего повреждения. "МЮ" ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые. А я хочу брать титулы, играть ради чего-то. Вот что грустно", — приводит слова Погба GFFN.

После 29 туров АПЛ "МЮ" набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 20 баллов.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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