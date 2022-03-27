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Арсенал попытается подписать контракт с Маркусом Рашфордом

Англия
(3 голосов)

Он может стать основным игроком в команде

Арсенал попытается подписать контракт с Маркусом Рашфордом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд заинтересовал "Арсенал". "Канониры" уже готовят предложение по 24-летнему англичанину, информирует Mirror.

По данным источника, лондонский клуб считает, что Рашфорд сможет заменить Пьер-Эмерика Обамеянга, который перешёл в "Барселону".

В этом сезоне 24-летний англичанин провёл 26 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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