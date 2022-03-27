Арсенал попытается подписать контракт с Маркусом Рашфордом

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд заинтересовал "Арсенал". "Канониры" уже готовят предложение по 24-летнему англичанину, информирует Mirror.

По данным источника, лондонский клуб считает, что Рашфорд сможет заменить Пьер-Эмерика Обамеянга, который перешёл в "Барселону".

В этом сезоне 24-летний англичанин провёл 26 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.