Игрока МЮ ограбили дома, приставив к горлу нож

В три часа ночи, в дом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Таита Чонга проникли трое вооруженных мужчин. К горлу хавбека приставили нож, и потребовали ювелирные украшения, часы и дизайнерские сумки.

В процессе ограбления мужчины насмехались над его системой охраны. Игрок чрезвычайно напуган произошедшим.

Само преступление было совершено 16 января, хоть об инциденте и сообщили только сейчас. Футболист проживает и играет в "Бирмингеме".