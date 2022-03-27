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Игрока МЮ ограбили дома, приставив к горлу нож

Англия
(3 голосов)

Трое мужчин против одного Таита Чонга

Игрока МЮ ограбили дома, приставив к горлу нож

Фото: SportsJoe

UA-Футбол
Новина українською

В три часа ночи, в дом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Таита Чонга проникли трое вооруженных мужчин. К горлу хавбека приставили нож, и потребовали ювелирные украшения, часы и дизайнерские сумки.

В процессе ограбления мужчины насмехались над его системой охраны. Игрок чрезвычайно напуган произошедшим.

Само преступление было совершено 16 января, хоть об инциденте и сообщили только сейчас. Футболист проживает и играет в "Бирмингеме".

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В статье: Манчестер Юнайтед Бирмингем Сити Тахит Чонг
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