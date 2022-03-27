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Игрока МЮ ограбили дома, приставив к горлу нож
Трое мужчин против одного Таита Чонга
Фото: SportsJoe
В три часа ночи, в дом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Таита Чонга проникли трое вооруженных мужчин. К горлу хавбека приставили нож, и потребовали ювелирные украшения, часы и дизайнерские сумки.
В процессе ограбления мужчины насмехались над его системой охраны. Игрок чрезвычайно напуган произошедшим.
Само преступление было совершено 16 января, хоть об инциденте и сообщили только сейчас. Футболист проживает и играет в "Бирмингеме".
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