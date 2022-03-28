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Ван Гал: Тен Хаг в МЮ? Ему нужен футбольный клуб, а не коммерческий
В именитом тренере говорит обида?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По слухам, в ближайшем будущем Эрик тен Хаг может сменить "Аякс" на "Манчестер Юнайтед". Об этой возможности высказался тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал.
"Я думаю, что Эрик тен Хаг — отличный тренер, он доказывал это несколько раз. Великий тренер всегда подойдет для "Манчестер Юнайтед".
Но "Манчестер Юнайтед" - коммерческий клуб, и это трудный выбор для тренера. Лучше пойти в футбольный клуб. Я не собираюсь курировать тен Хага, он позвонит мне сам. Иногда мы разговариваем друг с другом. Эрик должен выбрать футбольный клуб, а не коммерческий", - заявил ван Гал.
Напомним, что Луи ранее работал с "дьяволами", однако тот двухлетний был период был не совсем удачен. На счету голландца лишь один кубок Англии.
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