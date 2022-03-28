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Руни: Рашфорду нужно вытащить голову из своей задницы

Англия
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Легендарный манкунианец верит, что Маркус может побить его рекорд по голам

Руни: Рашфорду нужно вытащить голову из своей задницы

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни на официальном клубном мероприятии на выходных высказал надежду The Sun, что Маркус Рашфорд придет в себя и побьет его рекорд по голам за клуб.

"Побить рекорд и стать лучшим бомбардиром "Юнайтед" — чертовски круто.

На что я надеюсь, так это на то, что Маркус Рашфорд вытащит голову из своей задницы и побьет этот рекорд. Он Манчестерский парень", – сказал Руни.

Напомним, что Маркус проводит худший сезон в карьере, забив всего 5 мячей в 26 матчах за "Юнайтед" во всех турнирах. Рашфорд выпал из основного состава, на фоне чего стали появляться слухи о его уходе из "МЮ".

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В статье: Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
thesun.co.uk

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