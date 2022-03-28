Представители Манчестер Юнайтед встретились с Почеттино по поводу будущего назначения

Представители "Манчестер Юнайтед" встретились сегодня, 28 марта, с Маурисио Почеттино, на фоне возможного прихода аргентинского менеджера в клуб, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

Сообщается, что возвращение аргентинца в АПЛ как никогда близко.

Хотя публично аргентинец заявлял, что нацелен продолжать работать в Париже, его положение неустойчиво. "ПСЖ" будет искать варианты на смену Маурисио.

Напомним, что среди кандидатов на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" также называется менеджер "Аякса" Эрик тен Хаг.