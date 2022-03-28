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Представители Манчестер Юнайтед встретились с Почеттино по поводу будущего назначения
Началась активная фаза переговоров
Фото: twitter.com/PSG_inside
Представители "Манчестер Юнайтед" встретились сегодня, 28 марта, с Маурисио Почеттино, на фоне возможного прихода аргентинского менеджера в клуб, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.
Сообщается, что возвращение аргентинца в АПЛ как никогда близко.
Хотя публично аргентинец заявлял, что нацелен продолжать работать в Париже, его положение неустойчиво. "ПСЖ" будет искать варианты на смену Маурисио.
Напомним, что среди кандидатов на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" также называется менеджер "Аякса" Эрик тен Хаг.
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