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Представители Манчестер Юнайтед встретились с Почеттино по поводу будущего назначения

Англия
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Началась активная фаза переговоров

Представители Манчестер Юнайтед встретились с Почеттино по поводу будущего назначения

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Представители "Манчестер Юнайтед" встретились сегодня, 28 марта, с Маурисио Почеттино, на фоне возможного прихода аргентинского менеджера в клуб, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

Сообщается, что возвращение аргентинца в АПЛ как никогда близко.

Хотя публично аргентинец заявлял, что нацелен продолжать работать в Париже, его положение неустойчиво. "ПСЖ" будет искать варианты на смену Маурисио.

Напомним, что среди кандидатов на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" также называется менеджер "Аякса" Эрик тен Хаг.

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В статье: Маурисио Почеттино Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ПСЖ
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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