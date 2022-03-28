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Руни: Роналду был хорош, но в то же время чертовски раздражал
Легенда "МЮ" рассказала об отношениях с Криштиану
Фото: twitter.com/ManUtd
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал о своих взаимоотношениях с Криштиану Роналду. "Возможно, сейчас он не так хорош, но он, вероятно, все так же раздражает", – приводит его слова о Роналду Marca.
"Криштиану был так хорош, но и чертовски раздражающим одновременно.
Возможно, сейчас он не так хорош, но он, вероятно, так же раздражает".
Также Руни посмеялся с тактики португальца во время чемпионата мира 2006 года, когда тот надеялся, что Руни будет удален в четвертьфинале между Португалией и Англией.
"Он любит нырять, но у меня не было никаких проблем с Криштиану.
Я разговаривал с ним в тоннеле. Я сказал: "Я не против того, чтобы меня удалили", потому что я провел первую половину матча, пытаясь добиться, чтобы его словили на нырянии".
Затем Руни добавил, что у игроков всегда были хорошие отношения.
"Я англичанин, он португалец. Когда мы играем, мне на него наплевать. Он не мой друг. Но когда мы заканчиваем, мы снова становимся друзьями", – приводит слова Руни Marca.
В этом сезоне Криштиану провел 32 матча за "Манчестер Юнайтед", забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 35 миллионов евро.
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