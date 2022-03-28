УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Руни в 14 лет послал Фергюсона, когда тот пригласил его в МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руни в 14 лет послал Фергюсона, когда тот пригласил его в МЮ

Англия
(1 голосов)

Суровый подросток мечтал выступать за "Эвертон"

Руни в 14 лет послал Фергюсона, когда тот пригласил его в МЮ

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал о том, как в 14 лет, узнав о приглашении от Алекса Фергюсона послал специалиста. "Скажите ему, чтобы он пошел н***й. Я хочу играть за "Эвертон", – сказал молодой нападающий своим родителям.

"Сэр Алекс Фергюсон пытался подписать меня, когда мне было 14 лет. Он разговаривал по телефону с моими мамой и папой.

Они сказали: "Алекс говорит по телефону, "Манчестер Юнайтед" хочет подписать с тобой контракт". Я сказал: "Скажи ему, чтобы он пошел н***й. Я хочу играть за "Эвертон".

Однако со временем он изменил свое мнение по поводу перехода на Олд Траффорд.

"По прошествии времени я понял, что должен играть за команду Алекса. И причиной, по которой я подписал контракт с "Юнайтед" , был именно Алекс Фергюсон", – приводит слова легендарного нападающего Marca.

Напомним, что Руни выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2017 год, проведя в команде 13 лет и став лучшим бомбардиром за всю историю клуба. На данный момент англичанин руководит "Дерби Каунти".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уэйн Руни Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...