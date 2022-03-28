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Руни в 14 лет послал Фергюсона, когда тот пригласил его в МЮ
Суровый подросток мечтал выступать за "Эвертон"
Фото: twitter.com/ManUtd
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал о том, как в 14 лет, узнав о приглашении от Алекса Фергюсона послал специалиста. "Скажите ему, чтобы он пошел н***й. Я хочу играть за "Эвертон", – сказал молодой нападающий своим родителям.
"Сэр Алекс Фергюсон пытался подписать меня, когда мне было 14 лет. Он разговаривал по телефону с моими мамой и папой.
Они сказали: "Алекс говорит по телефону, "Манчестер Юнайтед" хочет подписать с тобой контракт". Я сказал: "Скажи ему, чтобы он пошел н***й. Я хочу играть за "Эвертон".
Однако со временем он изменил свое мнение по поводу перехода на Олд Траффорд.
"По прошествии времени я понял, что должен играть за команду Алекса. И причиной, по которой я подписал контракт с "Юнайтед" , был именно Алекс Фергюсон", – приводит слова легендарного нападающего Marca.
Напомним, что Руни выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2017 год, проведя в команде 13 лет и став лучшим бомбардиром за всю историю клуба. На данный момент англичанин руководит "Дерби Каунти".
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