Руни в 14 лет послал Фергюсона, когда тот пригласил его в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал о том, как в 14 лет, узнав о приглашении от Алекса Фергюсона послал специалиста. "Скажите ему, чтобы он пошел н***й. Я хочу играть за "Эвертон", – сказал молодой нападающий своим родителям.

"Сэр Алекс Фергюсон пытался подписать меня, когда мне было 14 лет. Он разговаривал по телефону с моими мамой и папой.

Они сказали: "Алекс говорит по телефону, "Манчестер Юнайтед" хочет подписать с тобой контракт". Я сказал: "Скажи ему, чтобы он пошел н***й. Я хочу играть за "Эвертон".

Однако со временем он изменил свое мнение по поводу перехода на Олд Траффорд.

"По прошествии времени я понял, что должен играть за команду Алекса. И причиной, по которой я подписал контракт с "Юнайтед" , был именно Алекс Фергюсон", – приводит слова легендарного нападающего Marca.

Напомним, что Руни выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2017 год, проведя в команде 13 лет и став лучшим бомбардиром за всю историю клуба. На данный момент англичанин руководит "Дерби Каунти".