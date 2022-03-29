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Защитник Тоттенхэма потратил впустую 27 часов на дорогу в сборную, где его ждала дисквалификация
Надежда умирает последней.
James Gill - Danehouse/Getty Images
Возможно, футбольные болельщики еще помнят скандал перед осенним матчем сборных Аргентины и Бразилии.
Тогда все закончилось двухматчевой дисквалификацией для четырех аргентинцев - Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндии, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро.
Впрочем, последний все-таки получил вызов в сборную на матчи с Венесуэлой и Эквадором.
В федерации футбола страны рассчитывали, что дисквалификация будет сокращена до одного матча.
Потому Ромеро готовился к противостоянию с Эквадором в общей группе.
Однако, аппеляция аргентинцев принята не была и вердикт остался в силе.
А сам Кристиан, потративший 13,5 часов на дорогу в Аргентину, уже вернулся обратно в Лондон, потратив столько же времени на перелет.
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