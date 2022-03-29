Защитник Тоттенхэма потратил впустую 27 часов на дорогу в сборную, где его ждала дисквалификация

Возможно, футбольные болельщики еще помнят скандал перед осенним матчем сборных Аргентины и Бразилии.

Тогда все закончилось двухматчевой дисквалификацией для четырех аргентинцев - Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндии, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро.

Впрочем, последний все-таки получил вызов в сборную на матчи с Венесуэлой и Эквадором.

В федерации футбола страны рассчитывали, что дисквалификация будет сокращена до одного матча.

Потому Ромеро готовился к противостоянию с Эквадором в общей группе.

Однако, аппеляция аргентинцев принята не была и вердикт остался в силе.

А сам Кристиан, потративший 13,5 часов на дорогу в Аргентину, уже вернулся обратно в Лондон, потратив столько же времени на перелет.