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Защитник Тоттенхэма потратил впустую 27 часов на дорогу в сборную, где его ждала дисквалификация

Англия
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Надежда умирает последней.

Защитник Тоттенхэма потратил впустую 27 часов на дорогу в сборную, где его ждала дисквалификация

James Gill - Danehouse/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Возможно, футбольные болельщики еще помнят скандал перед осенним матчем сборных Аргентины и Бразилии.

Тогда все закончилось двухматчевой дисквалификацией для четырех аргентинцев - Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндии, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро.

Впрочем, последний все-таки получил вызов в сборную на матчи с Венесуэлой и Эквадором.

В федерации футбола страны рассчитывали, что дисквалификация будет сокращена до одного матча.

Потому Ромеро готовился к противостоянию с Эквадором в общей группе.

Однако, аппеляция аргентинцев принята не была и вердикт остался в силе.

А сам Кристиан, потративший 13,5 часов на дорогу в Аргентину, уже вернулся обратно в Лондон, потратив столько же времени на перелет.

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В статье: Национальная сборная Аргентины Кристиан Ромеро
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