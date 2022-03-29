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Миколенко плюс 1. Transfermarkt обновил цены игроков АПЛ

Англия
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Остальные украинцы без изменений

Миколенко плюс 1. Transfermarkt обновил цены игроков АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Популярный портал Transfermarkt обновил цены на игроков английской премьер-лиги. А там, как мы знаем, играют украинцы.

К примеру, на один миллион выросла цена на Виталия Миколенко. Если ранее фулбек стоил 17 миллионов, то сейчас уже 18. Что касается Ярмоленко и Зинченко, то их ценовые показатели остались без изменений.

Миколенко плюс 1. Transfermarkt обновил цены игроков АПЛ - изображение 1

Теперь что касается лиги в целом. Больше всех "выросли" Диогу Жота (плюс 15 миллионов) и Антони Эланга (плюс 11). Теперь их ценна равна 60 и 15 миллионам соответственно.

Миколенко плюс 1. Transfermarkt обновил цены игроков АПЛ - изображение 2

Наибольшее падение у Кристиана Эриксена (минус 25 миллионов), Харри Кейна и Джека Грилиша (минус 20).

Миколенко плюс 1. Transfermarkt обновил цены игроков АПЛ - изображение 3

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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