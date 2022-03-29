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За три последних сезона Эвертон потерял больше всех в АПЛ – 372 миллиона фунтов

Англия
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Клуб надеется избежать иска от Премьер-лиги за нарушение финансового фэйр-плей

За три последних сезона Эвертон потерял больше всех в АПЛ – 372 миллиона фунтов

Фото: twitter.com/Everton

Новина українською

"Эвертон" в прошлом сезоне потерял 120 миллионов фунтов, а за три последних года – 372 миллиона, сообщает журналист The Times Мартин Зиглер. В клубе уверены, что не получат иска от Премьер-лиги.

Сообщается, что клуб рассчитывает на то, что так как убытки наложились на эпидемию и ограничения связанные с Covid-19, Премьер-лига не станет наказывать за нарушение финансового фэйр-плей.

Вылет или исключение из АПЛ стал бы финансовой катастрофой для клуба.

Журналист также задается вопросом, как "Эвертон" может так плохо выступать в АПЛ, с такими бюджетами. Мартин отмечает, что "ириски" тратят на зарплаты игрокам 182 миллиона фунтов в год, в то время как "Тоттенхэм" в то же время – 205 миллионов.

На данный момент "Эвертон" идет в Премьер-лиге на 17 месте, опережая "Уотфорд" всего на 3 очка, но также имея два матча в запасе. После 27 матчей команда Бенитеса набрала всего 25 очков.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль)
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