За три последних сезона Эвертон потерял больше всех в АПЛ – 372 миллиона фунтов

"Эвертон" в прошлом сезоне потерял 120 миллионов фунтов, а за три последних года – 372 миллиона, сообщает журналист The Times Мартин Зиглер. В клубе уверены, что не получат иска от Премьер-лиги.

Everton’s financial loss last season was £120.9m taking total losses over three years to £372.6m. No other Premier League club has lost more in that period. — Martyn Ziegler (@martynziegler) March 29, 2022

Сообщается, что клуб рассчитывает на то, что так как убытки наложились на эпидемию и ограничения связанные с Covid-19, Премьер-лига не станет наказывать за нарушение финансового фэйр-плей.

Вылет или исключение из АПЛ стал бы финансовой катастрофой для клуба.

Журналист также задается вопросом, как "Эвертон" может так плохо выступать в АПЛ, с такими бюджетами. Мартин отмечает, что "ириски" тратят на зарплаты игрокам 182 миллиона фунтов в год, в то время как "Тоттенхэм" в то же время – 205 миллионов.

На данный момент "Эвертон" идет в Премьер-лиге на 17 месте, опережая "Уотфорд" всего на 3 очка, но также имея два матча в запасе. После 27 матчей команда Бенитеса набрала всего 25 очков.