За три последних сезона Эвертон потерял больше всех в АПЛ – 372 миллиона фунтов

"Эвертон" в прошлом сезоне потерял 120 миллионов фунтов, а за три последних года – 372 миллиона, сообщает журналист The Times Мартин Зиглер. В клубе уверены, что не получат иска от Премьер-лиги.

Everton’s financial loss last season was £120.9m taking total losses over three years to £372.6m. No other Premier League club has lost more in that period.