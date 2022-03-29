УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Цена вопроса - 40 миллионов. Клуб Ярмоленко интересуется Зинченко
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цена вопроса - 40 миллионов. Клуб Ярмоленко интересуется Зинченко

Англия
(1 голосов)

Интересная новость из Англии

Цена вопроса - 40 миллионов. Клуб Ярмоленко интересуется Зинченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" интересуется Александром Зинченко. Об этом передает Claret & Hugh.

По их сведениям, Дэвид Мойес ищет нового исполнителя на левый фланг обороны, а потому к персоне украинца отдельный интерес. Сам Александр хочет подписать новую сделку с "горожанами".

"Манчестер Сити" может отпустить Зинченко за 40 миллионов фунтов стерлингов. В случае успеха переговоров, трансфер станет вторым по стоимости в истории "Вест Хэма", уступив лишь переходу Аллера за 50 миллионов.

В нынешнем сезоне на счету Зинченко 18 матчей и два гола. Напомним, что в составе "Вест Хэма" также играет другой украинец - Андрей Ярмоленко.

Читайте такжеЗинченко: россия перешла все границы, ведь убивает мирных жителей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...