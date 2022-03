Цена вопроса - 40 миллионов. Клуб Ярмоленко интересуется Зинченко

Лондонский "Вест Хэм" интересуется Александром Зинченко. Об этом передает Claret & Hugh.

По их сведениям, Дэвид Мойес ищет нового исполнителя на левый фланг обороны, а потому к персоне украинца отдельный интерес. Сам Александр хочет подписать новую сделку с "горожанами".

Oleksandr Zinchenko is reportedly a summer transfer target for West Ham, after enquiries were made for the #ManCity defender last summer. @ManCity are claimed to value the player at £40M.https://t.co/UZ4oK0NEFV