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Барселона увеличит предложение по нападающему Лидса

Англия
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"Павлины" не согласны на 35 миллионов за лидера атаки

Барселона увеличит предложение по нападающему Лидса

Фото: twitter.com/LUFC / Автор: неизвестен

Новина українською

"Лидс" отклонил предложение "Барселоны" по нападающему Рафинье Диасу в размере 35 миллионов евро. "Павлины" хотят 75 миллионов – сумму отступных, прописанную в контракте бразильца, сообщает Diario Sport.

Сообщается, что "Барселона" увеличит предложение по 25-летнему полузащитнику. Каталонцы дадут максимум 40+10 млн евро за игрока. Клуб не будет участвовать в аукционе, это будет окончательным предложением.

Отмечается, что клуб не спешит и хочет посмотреть, как закончится розыгрыш АПЛ. Если "Лидс" вылетит в чемпионшип, отступные за Рафинью снизятся до 25 млн евро.

Также определенные надежды "Барселона" возлагает на Деку, который является агентом Рафиньи. Считается, что он может надавить на "Лидс".

В этом сезоне правый вингер провел 28 матчей за "Лидс", забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 45 миллионов евро.

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В статье: Деку Рафинья Барселона Лидс Юнайтед
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Источник:
sport.es

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