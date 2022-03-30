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Роналду ещё не решил где проведет следующий сезон

Англия
(2 голосов)

Бесконечная эпопея

Роналду ещё не решил где проведет следующий сезон

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ещё не определился с будущим, сообщает ESPN. Португалец может покинуть клуб следующим летом.

Контракт 37-летнего португальца рассчитан ещё на год, а также в нем прописана опция продления ещё на год, но сообщается, что Криштиану так и не принял окончательного решения.

Несмотря на множество слухов о возможном уходе, в случае непопадания в Лигу чемпионов, не так давно The Telegraph напротив уверял, что португалец решителен в намерении полностью отработать контракт в Манчестере.

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В этом сезоне Криштиану провел 32 матча, забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
espn.com

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