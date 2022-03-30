МЮ хочет включить Марсьяля в сделку по Кейну

"Манчестер Юнайтед" хотел бы включить нападающего Антони Марсьяля, ныне выступающего в аренде за "Севилью" в сделку по форварду "Тоттенхэма" Харри Кейну, сообщает ESPN.

Сообщается, что "шпоры" хотят получить за Кейна более 100 млн евро. "МЮ" вряд ли сможет столько заплатить, но клуб надеется включить в сделку Антони Марсьяля.

Отмечается, что "Тоттенхэм" уже делал запросы по Марсьялю, но футболист предпочел бы перейти в итальянский или испанский клуб.

Срок действующего соглашения француза с клубом истекает в 2024 году.

После трансфера в "Севилью" зимой Антони Марсьяль провел 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Ранее в 11 матчах в "МЮ" он также забил 1 гол.