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МЮ хочет включить Марсьяля в сделку по Кейну
"Манчестер" продолжает искать нападающего
Фото: twitter.com/SevillaFC
"Манчестер Юнайтед" хотел бы включить нападающего Антони Марсьяля, ныне выступающего в аренде за "Севилью" в сделку по форварду "Тоттенхэма" Харри Кейну, сообщает ESPN.
Сообщается, что "шпоры" хотят получить за Кейна более 100 млн евро. "МЮ" вряд ли сможет столько заплатить, но клуб надеется включить в сделку Антони Марсьяля.
Отмечается, что "Тоттенхэм" уже делал запросы по Марсьялю, но футболист предпочел бы перейти в итальянский или испанский клуб.
Срок действующего соглашения француза с клубом истекает в 2024 году.
После трансфера в "Севилью" зимой Антони Марсьяль провел 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Ранее в 11 матчах в "МЮ" он также забил 1 гол.
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