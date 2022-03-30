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МЮ хочет включить Марсьяля в сделку по Кейну

Англия
(2 голосов)

"Манчестер" продолжает искать нападающего

МЮ хочет включить Марсьяля в сделку по Кейну

Фото: twitter.com/SevillaFC

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хотел бы включить нападающего Антони Марсьяля, ныне выступающего в аренде за "Севилью" в сделку по форварду "Тоттенхэма" Харри Кейну, сообщает ESPN.

Сообщается, что "шпоры" хотят получить за Кейна более 100 млн евро. "МЮ" вряд ли сможет столько заплатить, но клуб надеется включить в сделку Антони Марсьяля.

Отмечается, что "Тоттенхэм" уже делал запросы по Марсьялю, но футболист предпочел бы перейти в итальянский или испанский клуб.

Срок действующего соглашения француза с клубом истекает в 2024 году.

После трансфера в "Севилью" зимой Антони Марсьяль провел 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Ранее в 11 матчах в "МЮ" он также забил 1 гол.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Харри Кейн
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Источник:
espn.com

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