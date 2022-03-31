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Глава оргкомитета ЧМ-2022 о заявлениях о нарушении прав рабочих: Бывал ли кто-то из сборной Англии в Катаре?

Англия
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Саутгейта попросили тщательнее подбирать слова

Глава оргкомитета ЧМ-2022 о заявлениях о нарушении прав рабочих: Бывал ли кто-то из сборной Англии в Катаре?

Фото: twitter.com/England

Новина українською

Глава оргкомитета Чемпионата мира-2022 Нассер Аль-Хатер прокомментировал заявления главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта о нарушении прав рабочих-мигрантов в Катаре.

"Я бы хотел поинтересоваться, кто из сборной Англии бывал в Катаре? Был ли в Катаре сам тренер? Или его суждения и публичные заявления основываются на том, что он прочитал?

Есть определенная проблема в том, что вы основываете свое мнение на прочитанном и делаете громкие заявления. Столь влиятельный человек, человек, к которому прислушивается столь обширная аудитория, должен очень тщательно подбирать слова.

Нужно приехать сюда, поговорить с рабочими, понять, что им приносит пребывание в этой стране, прежде чем делать подобные заявления. Есть отдельные эпизоды, попадающие в СМИ, но я могу заверить, что если он приедет и пообщается с большинством рабочих, то они расскажут, как устроили своих детей в университет, как построили жилье для своих семей. И эти истории никто не слышит.

Поэтому я с нетерпением жду возможности поприветствовать Саутгейта здесь на жеребьевке. Он сможет выслушать мое мнение. Он не обязан верить, но должен хотя бы попытаться понять, что есть разные мнения и разные культуры.

Идеальных стран нет, давайте скажем прямо. И если кто-то приезжает и говорит, что он прибыл из идеальной страны, то ему стоит хорошенько посмотреть на себя", – заявил Аль-Хатер.

Ранее капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что обсудит с другими футболистами нарушения прав в Катаре перед чемпионатом мира, чтобы решить, что с этим можно сделать.

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В статье: Катар Чемпионат Мира Гарет Саутгейт Харри Кейн
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Источник:
skysports.com

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