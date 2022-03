Официально: В АПЛ вводится правило пяти замен

В Английской Премьер-Лиги будет разрешено проводить пять замен в одной игре. Об этом передает официальный сайт организации.

Во многих топ-чемпионатах данное правило осталось после "ковидного сезона", что позволяло снизить нагрузки на футболистов в эпоху тяжелого календаря. АПЛ держалась до последнего, однако со следующего сезона также разрешит проводить пять замен в три слота.

Premier League Shareholders met today and discussed a range of matters.



Clubs agreed to change the rules relating to substitute players. From next season, clubs will be permitted to use five substitutions.



