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Официально: В АПЛ вводится правило пяти замен
Со следующего сезона
Фото: Premier League
В Английской Премьер-Лиги будет разрешено проводить пять замен в одной игре. Об этом передает официальный сайт организации.
Во многих топ-чемпионатах данное правило осталось после "ковидного сезона", что позволяло снизить нагрузки на футболистов в эпоху тяжелого календаря. АПЛ держалась до последнего, однако со следующего сезона также разрешит проводить пять замен в три слота.
Premier League Shareholders met today and discussed a range of matters.— Premier League (@premierleague) March 31, 2022
Clubs agreed to change the rules relating to substitute players. From next season, clubs will be permitted to use five substitutions.
Full statement: https://t.co/Ub985Gl3Lj pic.twitter.com/T27WXiXbUM
Помимо этого, появился график летнего трансферного окна. Оно начнется 10-го июня и продлится до первого сентября в 2022-го года.
Последнее. АПЛ смягчает медицинский протокол. Игрокам и сотрудникам клуба необязательно сдавать теста на коронавирус дважды в неделю.
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