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Официально: В АПЛ вводится правило пяти замен

Англия
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Со следующего сезона

Официально: В АПЛ вводится правило пяти замен

Фото: Premier League

UA-Футбол
Новина українською

В Английской Премьер-Лиги будет разрешено проводить пять замен в одной игре. Об этом передает официальный сайт организации.

Во многих топ-чемпионатах данное правило осталось после "ковидного сезона", что позволяло снизить нагрузки на футболистов в эпоху тяжелого календаря. АПЛ держалась до последнего, однако со следующего сезона также разрешит проводить пять замен в три слота.

Помимо этого, появился график летнего трансферного окна. Оно начнется 10-го июня и продлится до первого сентября в 2022-го года.

Последнее. АПЛ смягчает медицинский протокол. Игрокам и сотрудникам клуба необязательно сдавать теста на коронавирус дважды в неделю.

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В статье: Англия АПЛ
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