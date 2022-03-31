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Украинский игрок будет тренироваться с Ман Сити - сезон он начинал в московском клубе

Англия
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Зинченко помог?

Украинский игрок будет тренироваться с Ман Сити - сезон он начинал в московском клубе

Фото: ФК Торпедо

UA-Футбол
Новина українською

Украинский футболист Андрей Кравчук до конца сезоне будет тренироваться с "Манчестер Сити". Об этом передает The Mirror.

Источник передает, что Кравчуку в этом деле помог Александр Зинченко, с которым он пересекался в юниорской команде "Шахтера". Сам Кравчук будет работать с "Ман Сити" U23.

Последний год полузащитник отыграл в составе московского "Торпедо". После начала военных действий рф на территории Украины, команду он покинул.

Помимо этого Кравчук известен своей игрой за "Олимпик". В первую команду он отыграл 31 матч, забил два гола и отдал пять голевых передач.

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В статье: Манчестер Сити Андрей Кравчук
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Источник:
The Mirror

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