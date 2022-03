Украинский игрок будет тренироваться с Ман Сити - сезон он начинал в московском клубе

Украинский футболист Андрей Кравчук до конца сезоне будет тренироваться с "Манчестер Сити". Об этом передает The Mirror.

Источник передает, что Кравчуку в этом деле помог Александр Зинченко, с которым он пересекался в юниорской команде "Шахтера". Сам Кравчук будет работать с "Ман Сити" U23.

Andrii Kravchuk was on pre-season with Torpedo Moscow when his mum rang him to tell him Russia had invaded Ukraine. He's now training with City EDS for the rest of the season after Zinchenko stepped in to help his former teammate out pic.twitter.com/BnietbV6RZ