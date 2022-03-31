Манчестер Сити выплатил агентам за последний год больше всех в АПЛ – 35,1 млн фунтов

"Манчестер Сити" лидирует в АПЛ выплатам агентам за два последних трансферных окна, сообщает документ футбольной ассоциации Англии. В пятерке "МЮ", "Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал"

"Сити" в период с 2 февраля 2021 года по 31 января 2022 года выплатили посредникам 35,1 млн фунтов. Второй в списке – "Манчестер Юнайтед" с 29 млн фунтов, а третий – "Челси" с 28,2 млн.

На 4 и 5 местах "Ливерпуль" с "Арсеналом" 22,1 и 18,7 млн. фунтов, соответственно.

В десятке "Тоттенхэм" (13,9 млн), "Уотфорд" (12,6 млн), "Лестер" (12,1 млн), "Вулверхэмптон" (12 млн) и "Эвертон" (11,5 млн).

"Сити" идет первым в АПЛ с 70 очками после 29 туров. Второй "Ливерпуль" – 69 очков, после 29 туров.