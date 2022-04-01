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Особняк Бекхэма обокрали, пока легенда Англии был с семьей дома

Англия
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Слишком тихие воры

Особняк Бекхэма обокрали, пока легенда Англии был с семьей дома

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский особняк бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвида Бекхэма обокрали, сообщает Daily Mail.

По информации источника, кража произошла 28 февраля, но о ней стало известно только сейчас. Преступник в маске проник в одну из спален на верхнем этаже. В это время бывший футболист находился на первом этаже и ничего не подозревал.

Злоумышленнику удалось украсть несколько дизайнерских вещей и аксессуаров на общую сумму в несколько тысяч фунтов. Взлом одной из комнат обнаружил 17-летний сын звезды Круз, который вернулся после прогулки.

Никто из семейства Бекхэмов во время ограбления не пострадал. В данный момент полиция занимается поисками злоумышленника. К слову, дом знаменитого футболиста оценивается в 47,2 миллиона евро.

Напомним, ранее Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram врачу из Харькова, чтобы показать правду о войне в Украине.

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В статье: Дэвид Бекхэм
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Источник:
Daily Mail

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